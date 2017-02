France Médias Monde balaye les stéréotypes sur le handicap

« Quel collègue êtes-vous ? » Telle est la question que France Médias Monde (France 24, RFI…) a récemment posée à ses salariés. En s’appuyant sur un dispositif de sensibilisation conçu par l’agence Tell me the Truffe, le groupe de presse a réussi à faire évoluer les représentations de ses collaborateurs sur le handicap. Retour d’expérience.

Comme beaucoup d’entreprises, France Médias Monde a profité de la Semaine pour l’emploi des personnes handicapées, qui s’est déroulée en novembre dernier, pour sensibiliser ses collaborateurs sur la thématique de la diversité, plus spécifiquement du handicap. "C’était la première fois que nous initions une action sur ce sujet. Nous cherchions donc un dispositif disponible 24h/24, de préférence digital, qui puisse toucher le maximum de collaborateurs et nous aider à déconstruire les stéréotypes autour du handicap", raconte Cécile Rocaboy, responsable diversité, qualité de vie au travail et référente handicap chez France Médias Monde.

25 % des effectifs touchés par le dispositif

Pour atteindre cet objectif, le groupe, qui s’apprête à signer un accord d’entreprises en faveur du handicap, s’est tourné vers le dispositif « Quel collègue êtes-vous ? », imaginé par Tell me the Truffe et DFD Consulting. En l’occurrence un test composé d’une dizaine de questions, qui invite le salarié à dévoiler (de manière anonyme) ses comportements vis-à-vis des travailleurs handicapés et à découvrir à quelle catégorie de profils il appartient, via un parcours truffé de modules informatifs. "Ce qui nous a plu dans ce dispositif, c’est son parti pris en faveur des tests de personnalité, où il n’y a ni bonne ou mauvaise réponse", précise Cécile Rocaboy. Pour garantir le succès du test, le groupe a fait le choix de le porter au travers d’emailings, d’affiches mais aussi d’animations. "Pendant une journée, nous avons investi la cafétéria avec des iPad et proposé aux salariés de passer le test autour d’un café. Ce jour-là, nous avons enregistré 120 connexions et généré beaucoup de discussions", se souvient-elle. Au total, environ 400 personnes ont ainsi été touchées par le dispositif. Soit 25 % des salariés en CDI du groupe de presse. "Leurs retours ont été positifs : ils ont apprécié d’apprendre les bons réflexes vis-à-vis de leurs collègues handicapés", indique-t-elle. La dimension gamifiée du test a également participé à son succès. "Les badges et les fanions que les salariés ont obtenus à l’issue du test ont été affichés sur les postes de travail. Les signatures de mails ont, quant à elles, arboré le titre de Super Collègue Handicap", illustre-t-elle.

Un intérêt pour les demandes de reconnaissance

En administrant ce test, que France Médias Monde a entièrement déduit de sa contribution à l’Agefiph, le groupe a, par ailleurs, réussi à envoyer un message positif à destination des travailleurs handicapés souhaitant se faire reconnaître comme tel. "Depuis le mois de novembre, les demandes d’informations sur ce sujet sont plus nombreuses. Pour autant, c’est un travail de longue haleine et le chemin à parcourir est encore long avant que cette reconnaissance devienne une évidence", tempère Cécile Rocaboy, prête à réitérer ce type d’actions, qui a le mérite d’aider les salariés à agir dans des situations où la différence pourrait potentiellement créer une distance, voire un blocage.